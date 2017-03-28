Коснуться этой болезненной темы побудила заметка в рубрике «Глас народа» под названием «Четверть пенсии на лекарства» («КВ» от 16 марта). С грустью подумалось: а ведь действительно львиная доля пенсии у пожилых людей уходит сейчас на медикаменты - организм-то отработанный, ему постоянная помощь требуется.



Аптечка в дамской сумочке

Так-то оно так, только, по данным Минздрава РФ, на фоне приема большого количества медикаментов все чаще появляются или усиливаются симптомы практически любого заболевания. Согласно статистике каждый год препараты становятся причиной смерти около 100 тысяч россиян или приводят к развитию тяжелых заболеваний. Этот феномен получил название лекарственной болезни.

Увы, постоянное употребление таблеток давно вошло в привычку. Сейчас аптечка есть в каждой дамской сумочке. Доступность лекарств и массированная реклама новых препаратов привели к тому, что при малейшем недомогании мы достаем таблетки, порой не столько для лечения, сколько для самоуспокоения. Некоторые используют их в качестве допинга или профилактики.

Между тем токсикологи утверждают, что пристрастие к беспорядочному приему лекарств ведет к тому, что со временем от частого употребления химических препаратов в организме возникает передозировка: вещества, входящие в состав лекарств, трудно выводятся из организма. А если они принимаются долго, то накапливаются и неизбежно приводят к интоксикации. Как же мы подсаживаемся на лекарства?

«Тяжелая артиллерия»

Невролог направил 62-летнего Рафаэля Закариевича в дневной стационар, прописав ему в виде уколов и внутривенного введения шесть различных препаратов. Пенсионер добросовестно проследовал в ближайшую аптеку, оставив там на свое лечение около 6 тысяч рублей. А наутро с объемным пакетом в руках предстал перед заведующей дневным стационаром. Ознакомившись с направлением невролога и назначениями, врач сначала охнула, а затем попросила номер телефона невролога Рафаэля Закариевича. Мужчина оказался невольным свидетелем разговора.

- Вы уверены, что такое количество медикаментов не навредит вашему больному? - спросила заведующая. - Это же настоящая тяжелая артиллерия! А пациент невысокого роста и худощавого телосложения. Если наши медсестры в течение дня введут все эти препараты, за исход лечения я не ручаюсь… Кто будет нести ответственность, если больному вдруг станет плохо?

Доктор в конце концов убедила невролога отменить половину назначенного. Когда Рафаэлю Закариевичу начали вводить первый весьма серьезный препарат, заведующая стояла рядом с кушеткой больного и следила за реакцией его организма. А когда у мужчины вдруг резко начало падать давление, велела немедленно прекратить манипуляцию.

- Как я благодарен заведующей! - говорит герой этой типичной истории. - Из шести выписанных препаратов мне в итоге подошел только один. Другие вызывали серьезные побочные эффекты. А если бы мне стали вводить все сразу?

Этот случай - исключение, вводят же…

Ценный опыт

Можно ли пожилым людям жить без лекарств? Пример второй моей героини - 72-летней пенсионерки, в прошлом учителя физики одной из казанских школ Фариды Исмагиловны - доказывает: можно, если изменить образ жизни. Серьезно бывший педагог задумалась над этим, когда почти полгода прожила в Израиле, где лечилась ее внучка. Больше всего в этой стране ее поразила система обеспечения пациентов лекарствами.

- В Израиле нет такого изобилия аптек, как у нас, - практически на каждой улице, - рассказывает она. - Нет и рекламы препаратов на телевидении. Лекарства выдаются исключительно по рецепту врача. И не целыми упаковками, а только на курс лечения. Провизор отрезала нам ножницами ровно столько таблеток, сколько прописал врач. Не больше и не меньше! А вспомните, что у нас. Стоит сказать фармацевту, что у вас, например, болит голова, он с радостью предложит сразу 5 - 6 препаратов. И еще спросит, не нужны ли вам ферменты для улучшения пищеварения или биодобавки.

- «Чтобы стать здоровым, измените жизнь», - прочитала я в одном из романов Дарьи Донцовой, - продолжает бывший педагог. - То же подтверждает и статистика: наше здоровье на 50% зависит от образа жизни. Признаюсь честно, серьезно обращать внимание на здоровье я начала только тогда, когда оставила работу, занимавшую в моей жизни едва ли не главное место. А раньше, проснувшись утром с плохим самочувствием, я напивалась таблеток - и вперед, на урок!

Фарида Исмагиловна решила попробовать жить без лекарств. Но для начала сходила к своему лечащему врачу и спросила, прием каких лекарств ей не стоит отменять ни в коем случае. Из пяти врач оставила два - препараты, нормализующие давление и работу сердца. Затем моя героиня записалась на курсы психологии по здоровому образу жизни.

- Прежде всего по совету психологов я обратила внимание на восстановление своего сна, который был абсолютно утрачен. Я сидела на снотворных, - вспоминает Фарида Исмагиловна. - Стала больше гулять, особенно по вечерам, отказалась от просмотра перед сном негативных телепередач и принялась перечитывать любимые книги. По утрам заставила себя обязательно делать зарядку и обтираться влажным полотенцем. Палки для скандинавской ходьбы теперь не стоят сиротливо в углу моей прихожей. Весной и осенью я хожу с ними в городских парках и скверах, а зимой встаю на лыжи в любой свободный день. Ну а лето собираюсь посвятить любимой даче. Сложилось так, что к моменту выхода на пенсию у меня выросли не только дети, но и внуки. И сейчас я в полной мере могу пожить для себя и следить за своим образом жизни.

Дальше пенсионерка тщательно пересмотрела свой рацион питания и исключила те продукты, которые могли усугубить течение ее болезни. Отказалась от жирного, соленого, острого. Перестала солить гарниры и перешла на льняное масло. Результат был получен довольно скоро: прежде высокие цифры артериального давления и холестерина в крови стали падать. Теперь она не глотает горстями таблетки, как раньше, ежедневно проходит не меньше 5 км, старается не нервничать и не раздражаться по пустякам. А день начинает со стакана теплой воды с долькой лимона.

- Еще я стараюсь не думать о плохом - только о хорошем, посвящать время себе и радоваться свободе. Прав древний философ, сказавший: «Кто понял жизнь, тот не спешит, смакуя каждый миг»… Еще я пытаюсь перестать тревожиться о предстоящих событиях. В этом мне очень помогает статистика, прозвучавшая на лекциях. Чтобы объективно оценивать жизнь, в ней должно быть 60% нейтральных эмоций, 35% положительных и только 5% отрицательных. Другие важные цифры: 40% из того, за что мы переживаем, не случается, только 8% наших тревог сбываются. Сейчас, когда по привычке начинаю о чем-то тревожиться, я вспоминаю об этих цифрах, и они меня успокаивают.

А еще Фарида Исмагиловна никогда не ждет, когда позвонят бывшие коллеги с работы, звонит и пишет им по электронке сама. Она постоянно заводит новые знакомства, причем не только среди своих сверстников, считая, что самая главная роскошь на земле - это роскошь человеческого общения.

- Планирую свои дни так, чтобы в них были интересные лекции, встречи, прогулки, походы в театр или на концерт, на выставку или в гости. Летом непременно собираюсь путешествовать, пусть хотя бы в соседние города. Считаю, что во всем приятны перемены, а самое убийственное в жизни - скука. А главное - я ушла от лекарств, оставив сейчас только один препарат от давления, - подводит итог бывшая учительница.

Что думает врач?

- Тема полипрагмазии - так в медицине называется одновременное (нередко необоснованное) назначение множества лекарственных средств или лечебных процедур - весьма болезненная для докторов, - поясняет семейный врач Наталия Волостнова. - Особенно остро проблема полипрагмазии стоит в гериатрии. С одной стороны, с возрастом у человека накапливается букет заболеваний, каждое из которых требует лечения и своего лекарства. С другой - невозможно не учитывать взаимодействие этих препаратов друг с другом и массу побочных эффектов.

- Где же выход?

- Согласно заповеди «Не навреди» мы стараемся выписывать больному одновременно не больше четырех лекарств. Выписываем их на короткий срок, убеждаем принимать в разное время или уменьшаем дозу. А если видим, что при таком количестве лекарств «посадка» печени обеспечена, советуем время от времени чистить ее. Согласна, получается замкнутый круг. Одно лечим, другое калечим. Но другого выхода классическая медицина не видит. Разве что ратовать за здоровый образ жизни и физическую активность. Научно доказано: физически активные люди употребляют меньше лекарств, меньше болеют и живут дольше.

Только цифры

- Полипрагмазия встречается у 56% людей в возрасте до 65 лет и у 73% пациентов, которые старше 65-летнего возраста.

- При одновременном приеме двух лекарственных средств их взаимодействие наблюдается у 6% пациентов. Если одновременно принимается 5 препаратов, то эта цифра увеличивается сразу до 50%. При приеме 10 лекарственных средств цифра достигает уже 100%.

- В 96% случаев врачи не знают, что еще принимают пациенты кроме тех препаратов, которые они назначили. Многие больные одновременно лечатся у разных специалистов: терапевта, невролога, окулиста, гинеколога, которые не интересуются, какие еще лекарства принимает пациент.

- Риск возникновения побочных эффектов у лиц пожилого возраста чаще в 5 - 7 раз, чем у молодых.

- При назначении более 3 препаратов вероятность побочных эффектов больше в 10 раз.