На Великой Отечественной войне Нургали Шафигуллин совершил подвиг, о котором семья узнала только после его кончины в мирное время.



Нургали Шафигуллин ушел на фронт 18-летним юношей из деревни Симетбаш Арского района. Через год он вступил в коммунистическую партию. У коммунистов тогда была одна привилегия - первыми идти в бой. И этой «привилегией» молодой боец пользовался не раз. Командиры так и писали, представляя его к очередной награде: «С начала наступательных боев все время был впереди и показывал пример личной храбрости, мужества и отваги».

Единственный фронтовой портрет подтверждает эту боевую характеристику. На фотографии юный гвардеец - Нургали всего 20 лет, а на его гимнастерке уже две медали: «За отвагу» и «За боевые заслуги».

Нургали Шафигуллину повезло - он пришел живым, да еще с боевыми наградами. Не озлобился в горниле войны, не замкнулся, вернувшись искалеченным - без одной ноги. А сразу же принялся за дело - стал заведующим зернотоком. С женой Диляфруз они родили и поставили на ноги шестерых детей - Розу, Нуруллу, Яруллу, Файрузу, Габделмалика, Зульфию. Работал бывший фронтовик не покладая рук. Его дети до сих пор вспоминают, что засыпали под стук папиных деревянных счетов. Утром первое, что они видели, - многочисленные окурки. Значит, опять отец работал допоздна…

Нургали был строгим, справедливым на работе, а вот вне ее славился своим гостеприимством и щедростью. Его дом стоял первым в деревне. Увидев знакомого путника, Нургали всегда приглашал его на чашку чая. Гостя ждал кипящий самовар, гора печеностей и беседа с хозяином.

К сожалению, фронтовые испытания, самоотверженный послевоенный труд сказались на здоровье ветерана. Он не дожил даже до пенсии - умер в возрасте 57 лет в 1982 году.

Его род сейчас продолжают 15 внуков и 12 правнуков. До недавнего времени родственники мало что знали о военном прошлом Нургали - фронтовик о войне рассказывать не любил. А вот когда многие архивы открылись, им удалось разыскать наградной лист стрелка 317-го стрелкового полка 92-й стрелковой дивизии ефрейтора Нургали Шафигуллина, и тут их ждало настоящее потрясение. В документе описаны два боя, в которых Нургали Шафигуллин проявил себя.

16 июня 1944 года в бою за высоту Безымянную в районе Выборга он спас жизнь командиру роты старшему лейтенанту Оскольскому - ефрейтор Шафигуллин бросил гранату в финского офицера, который пытался застрелить командира.

23 июня 1944 года в боях за высоту 44,5 у поселка Мяки Выборгского района заменил раненого знаменосца в атаке. Взял красный флаг, повел товарищей вперед. Осколком снаряда сам был ранен в руку. Но отважный стрелок, перехватив флаг в другую руку, продолжил наступление, призывая за собой бойцов. И лишь когда очередным осколком ему оторвало ногу, он упал, но передал флаг подоспевшему товарищу Дойникову, прокричав: «Бери и иди вперед! Только вперед!»

«Подвиг героя-большевика вдохновил весь боевой коллектив, стремительным ударом финны были выбиты из укрепленных мест», - говорится в наградном листе.

Нургали, чудом тогда выживший, был представлен командиром 317-го стрелкового полка подполковником Глуховым к званию Героя Советского Союза. Подписали ходатайство и другие чины. Но на уровне командования Ленинградским фронтом командующий войсками

Маршал Советского Союза Говоров заменил эту награду орденом Красного Знамени. Это была, конечно, тоже одна из самых высоких наград Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, но подвиг ефрейтора Шафигуллина тогда не получил высшей оценки.

Лишь в 2015 году имя Нургали Шафигуллина внесено в список представленных к высшей награде Родины 2-го тома Книги Героев Республики Татарстан.

- Земляки героя в Арском районе имеют полное право увековечить его подвиг в районном центре наряду с другими Героями Советского Союза, - считает один из составителей Книги Героев Михаил Черепанов, заведующий Музеем Великой Отечественной войны в Казанском кремле.

Из маленькой татарской деревни Симетбаш на войну ушли 75 человек, 34 из них не вернулись. Как бы порадовались сегодня фронтовики, если бы увидели родную деревню! Свет-вода-газ, асфальт, начальная школа, добротный клуб, свой магазин - неузнаваемо преобразилась их малая родина в мирное время, которое так дорого обошлось нашему народу.

При поддержке племянника Нургали, депутата Госсовета РТ Лутфуллы Шафигуллина к 70-летию Победы в деревне Симетбаш открыли мемориальный комплекс. На одной стороне мемориала с именами погибших в бою сельчан стоит танк Т-80БВ, на другой стороне - легендарный трактор ДТ-54. Грозный танк напоминает о тех, кто, не жалея жизни, сражался с немецкими захватчиками на фронте, а мирный трактор - о тружениках тыла, ковавших героическим трудом нашу Великую Победу. Книга героев и наградной лист стали семейными реликвиями в роду Шафигуллиных.

И нас не победить никакому врагу, пока в маленьких деревушках и больших городах живут люди, умеющие хранить память о тех, кто отдал жизнь за Родину и готовые пересесть с трактора на танк, если Отечеству грозит враг.