Весенний охотничий сезон-2017 начнется 22 апреля.

Срок охотничьего сезона определен указом Президента Татарстана от 12 апреля 2013 года №УП-303 «Об определении параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Республики Татарстан, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения». В Татарстане сезон начинается в четвертую субботу апреля, в этот раз это 22 число.

Напомним, что продолжительность сезона – 10 календарных дней (с 22 апреля по 1 мая включительно).