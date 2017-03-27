Рустам Минниханов и Андрей Кириленко обсудили проведение в Казани матчей международного турнира по баскетболу.
В Доме Правительства РТ состоялась встреча Президента Татарстана Рустама Минниханова с представителями Федерации баскетбола России, сообщает пресс-служба Президента РТ.
Также на встрече присутствовали глава Федерации баскетбола РФ Андрей Кириленко, министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов, помощник Президента Татарстана Лейла Фазлеева и руководитель казанского баскетбольного клуба УНИКС Евгений Богачев.
Участники встречи обсудили проведение в Казани международного товарищеского турнира по баскетболу среди мужских команд. Предполагается, что соревнования пройдут на площадке в Казани и в Санкт-Петербурге. Товарищеский турнир планируется провести в августе 2017 года.
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