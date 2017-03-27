Директора строительной компании подозревают в мошенничестве.

Советский суд Казани удовлетворил ходатайство ГСУ МВД по РТ. Решением суда Анатолия Ливаду поместили под стражу до 13 мая 2017 года.

По версии следствия, глава строительной компании заключал договора и собирал деньги с дольщиков. При этом Ливада не имел разрешения на строительство четырех домов. Также был установлен факт вывода активов организаций застройщика, часть которых принадлежала дольщикам. 27 марта Анатолий Ливада был задержан по возбужденному ранее уголовному делу по факту мошенничества на стройплощадке фирмы.

В настоящий момент решается вопрос с обманутыми дольщиками. 18 марта в ходе совещания в Доме Правительства РТ было заявлено, что согласован участок для строительства дома для обманутых дольщиков «Фона», сообщает «Татар-информ».