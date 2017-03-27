Прокуратура Казани осуществит проверку, по результатам которой будет дана оценка действиям родителей девочки.
Прокуратура Приволжского района Казани осуществит проверку по факту найденной в подъезде 11-месячной девочки, сообщает «Татар-информ».
Ребенок был найден вчера. Девочку нашла жительница многоквартирного дома. По словам соседей, семья живет без кормильца, а мать ребенка ушла в запой. По результатам проверки прокуратуры будет дана оценка действиям родителей и законных представителей на предмет исполнения ими обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка. Мать девочки госпитализирована с подозрением на отравление алкоголем.
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