Борьбу с любителями рисовать граффити на любых доступных поверхностях продолжили технологи в городе Заводоуковск Тюменской области.

Резидент наукограда «Сколково» «Битекс-Сибирь» начал производство универсального материала с усиленными защитными свойствами.Исследования, проведенные в европейских лабораториях, уже подтвердили уникальность состава.

Тюменские ученые разработали лак на парафиновой основе, который может наноситься на любые поверхности – такие как бетон, металл, гранит или керамика. Обработанные этим средством поверхности, конечно, могут подвергнуться «нападению» граффитчиков, но последствия нападений без труда можно смыть обычной теплой водой. Если же рисунок нанесен давно и успел въесться, поможет горячая вода и простейшее моющее средство.

Кроме того, стены, бордюры, контейнеры с покрытием антиграффити становятся недосягаемы для расклейщиков объявлений и афиш – покрытие попросту отталкивает все виды клея. Разработчики также утверждают, что лак замедляет процесс разрушения памятников, предохраняя их от воздействия ветра, дождя и снега. Правда, для сохранения защитных свойств покрытие памятников рекомендуется обновлять раз в год.

Это не первая инновационная разработка технологов компании – в том числе, с участием других российских и европейских ученых. Так год назад группа ученых из Ярославля, с кафедры «Химическая технология органических покрытий» ЯГТУ, помогла заводу наладить собственное производство пигментов.

Это нововведение сделало тюменцев независимыми от дорогого импортного сырья и позволило разработать, в частности, износостойкую краску для использования в морском климате, где поверхности подвергаются воздействию ультрафиолета, ветра и соли.

Напомним, что, помимо лаков на основе воска, эпоксидной смолы, фторопласта, предназначенных для защиты внешних поверхностей, существует большой выбор моющихся красок , которые используются для отделки внутренних помещений. Акриловые, алкидные и водоэмульсионные, латексные, силиконовые и силикатные – все они различаются по экологическим показателям, износостойкости, устойчивости к агрессивным физическим и химическим средам. И если лаки защищают от вандалов городскую среду, то краски защитят от слишком активных маленьких художников квартиры и подъезды. Что тоже небесполезно.

реклама