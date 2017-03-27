Фатма Самура приехала в Россию на празднование 100 дней до начала Кубка Конфедераций по футболу.

Генеральный секретарь ФИФА, уроженка Сенегала Фатма Самура приехала на празднование 100 дней до начала Кубка Конфедераций по футболу в Санкт-Петербург. Она рассказала о впечатлениях от посещения Казани в интервью газете «Ведомости».

«За 21 год работы в ООН я неоднократно посещала республики бывшего СССР: Таджикистан, Киргизию, Казахстан и др., но, как ни удивительно, ни разу не была в России. Теперь моя мечта побывать в России, наконец, осуществилась. Конечно, я впечатлена не только размерами, но и культурой вашей страны. А одним из самых ярких впечатлений для меня стало первое посещение Казани, а именно – гармоничное сосуществование разных религий: видеть стоящие рядом мечети и христианские храмы очень отрадно», – отметила госпожа Самура.