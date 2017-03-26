Второй год подряд Татарская музыкальная телевизионная премия телеканала TMTV собирает на одной сцене лучших исполнителей татарской эстрады.



В этот раз более 100 артистов будут оцениваться в 40 номинациях. Традиционные «Артист года», «Песня года» и «Клип года» дополнят современными номинациями - так, будут выбраны лучший блогер и лучший рингтон. Отметят также целые семейные династии артистов и певцов, которые внесли заметный вклад в татарскую музыку. Достичь «Музыкальной вершины» - стать обладателем награды - сможет только самый популярный певец, настоящий любимец публики.

- В этом году телеканалу исполнилось пять лет. В течение пяти лет он транслирует лучшие клипы и выступления татарских артистов, радует телезрителей новыми песнями и творчеством именитых исполнителей. Со дня выхода в эфир телеканал старается сохранить лучшие композиции татарской эстрады, при этом не боясь экспериментов и новизны. Поэтому в этом году премия телеканала TMTV будет проходить под лозунгом «5 лет - сохраняя лучшее», - сообщила представитель татарской медиагруппы Bars Media, директор сети радиостанций Tatar Radiosi Дина Гараева.

Начнется церемония с прохода артистов по красной дорожке. Зрители смогут увидеть любимых певцов совсем близко, сфотографироваться с ними и взять автограф. Организаторы премии в этом году обещают удивить зрителя. Так, в представлении вместо сигвеев будут мотоциклы, а голландские сады сменятся на родные яблоневые. Выступления артистов дополнят яркие спецэффекты, которые придадут номерам зрелищности. Конечно же, не обойдется без театрализованных постановок и зажигательных танцевальных номеров. Неизменной останется лишь качественная татарская музыка в живом исполнении популярных артистов. Как отмечают лауреаты премии, для каждого слушателя найдется песня по душе. А премия в полной мере показывает, чем живет сейчас татарская эстрада.

- В России, там, где мне приходилось быть с гастролями, наслышаны об этой премии. Это значит, татарскую музыку слушают - она жива и нужна народу, - поделилась народная артистка Татарстана Зайнап Фархетдинова.

Не только записывать красивые песни, но и популяризировать их среди молодежи стремятся молодые артисты. Судя по аудитории, которая приходит на концерты премии, у них это получается.

- Я не раз становился свидетелем того, как молодые люди в компании начинают разговаривать на русском, стесняясь своего родного языка, перестают слушать песни на родном языке. А я хочу, чтобы молодежь включала у себя в машинах родные песни, слушала их на всю громкость, не стесняясь. Премия способствует развитию татарской музыки и развивается сама. А я всегда за движуху, - рассказал певец Elvin Grey.

Представлять номера и артистов будут шесть ведущих: Айрат Ильясов и Булат Байрамов, Ирке и Рифат Зарипов, Айваз Садыров и Назлыгуль Сунгатова. В рамках церемонии пройдет презентация гимна телеканала и будет показан клип с участием рекордного количества артистов.