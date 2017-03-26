В Казани завершился XI фестиваль-конкурс народных инструментов «Народные мелодии».



В этом году в конкурсной части фестиваля, организованного Татарской государственной филармонией им. Г.Тукая, приняли участие 24 ансамбля и 16 оркестров из разных регионов России, а также гости из Донецка. Это более 1000 участников!

- Наш фестиваль расширяет границы. К нам приехали ансамбли, оркестры из многих городов - от Донецка до Красноярска. Вывозить на конкурсы такие многочисленные коллективы не так просто. Это говорит о том, что руководители коллективов ведут большую подвижническую работу, - рассказал идейный вдохновитель фестиваля, председатель жюри конкурса, руководитель Государственного оркестра народных инструментов РТ, народный артист России, профессор Анатолий Шутиков. - В жюри у нас выдающиеся российские музыканты, признанные специалисты в народной музыке. И уровень участников высокий. Для многих настоящим открытием стали детские коллективы. Дети показали себя очень интересно, можно сказать, подрастает достойная смена, которая будет развивать народное искусство.

Впечатлениями от конкурса мы попросили поделиться члена жюри, народного артиста России, профессора Российской академии музыки им. Гнесиных, композитора Александра Цыганкова:

- У меня самые радостные ощущения, потому что очень высокий уровень коллективов и география очень широкая. Приехали даже ребята из Донецка, и выступили они достойно. Очень приятное ощущение осталось от выступлений детских оркестров музыкальных школ Казани. Здесь создана удивительно доброжелательная атмосфера, и в то же время оценка конкурсантов объективная. Это очень важно и ценно. В этом большая заслуга Анатолия Ивановича Шутикова. Он и сам руководит высокопрофессиональным оркестром, который знают не только в России, но и за рубежом.

Итак, после двух напряженных конкурсных дней жюри подвело итоги. Среди ансамблей лучшими были признаны ансамбль домристов «Пентатоника» из Донецка и квартет «13 струн» из Екатеринбурга. Они получили дипломы лауреатов I степени. А среди оркестров лауреатами I степени стали оркестр народных инструментов ДШИ №4 г. Казани, оркестр народных инструментов Концертно-творческого центра г. Нижнекамска и оркестр народных инструментов Донецкой государственной музыкальной академии имени С.С.Прокофьева