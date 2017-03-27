С 2011 года в казанском хосписе получили помощь более 3 тысяч пациентов - как тяжелобольных детей, так и взрослых.



Для нормального функционирования хосписа Фонд им. Анжелы Вавиловой регулярно проводит благотворительные концерты и акции. В среднем с одного мероприятия можно выручить порядка 500 тысяч рублей.

- Когда люди приходят на наши концерты, они видят, на что идут собранные средства. Гости праздника чувствуют свою вовлеченность в проект, - рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» председатель правления общественного благотворительного Фонда им. Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов. - В среднем благотворительные концерты собирают 500 - 600 человек, с каждым разом аудитория расширяется, люди понимают, что нужно помогать тем, кто в этом нуждается.

Депутат Госдумы РФ седьмого созыва от РТ Ирек Зиннуров отметил, что хоспис нуждается в поддержке правительства.

- Отношение руководства Татарстана к проекту «Детский хоспис» положительное. Не зря Президент РТ Рустам Минниханов поддержал данный проект, с его помощью был построен детский хоспис, - сказал Ирек Зиннуров.

Стоит отметить, что по всей стране детских хосписов катастрофически мало. Проект реализуется в трех городах - Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Однако в обозримом будущем в Татарстане планируется открытие еще двух хосписов: в Альметьевске и Набережных Челнах. Также на организацию второго хосписа в Казани уже собрано более 10 миллионов рублей.

Пациенты казанского хосписа получают шестиразовое питание, живут в палатах, которые соответствуют программе «Доступная среда». В стенах хосписа проходит большая работа по психологической поддержке как пациентов, так и их родственников.

Одним из пациентов хосписа стал трехлетний Азамат Самадов, который в 2014 году выпал из окна квартиры и получил тяжелые травмы - множественные переломы черепа. Врачи, как могли, боролись за жизнь Азамата.

- Несмотря на то что нейрохирурги сделали все возможное, ребенок все равно балансировал между жизнью и смертью, - вспоминает мама Азамата Елена Самадова. - После того как мы с Азаматом попали в хоспис, с ребенком стали происходить чудеса - чуткость персонала, домашняя теплая обстановка подарили нам жизнь.

По словам мамы, Азамат в стенах хосписа вышел из комы, у него наросла часть черепа, несмотря на полученные травмы, интеллект у ребенка сохранен.

В ходе пресс-конференции Владимир Вавилов рассказал, что 3 апреля в казанском ГБКЗ им. С.Сайдашева Фонд имени Анжелы Вавиловой организует благотворительный концерт. В мероприятии примут участие стипендиаты фонда «Арт-линия» (одним из его руководителей является внучка Мусы Джалиля Татьяна Малышева), лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Среди них - правнуки поэта-героя Мусы Джалиля, ученики Центральной музыкальной школы при Московской консерватории Михаил Митрофанов-Джалиль и Елизавета Малышева. Все средства, вырученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный Фонд имени Анжелы Вавиловой. Их направят на помощь тяжелобольным пациентам казанского хосписа и создание дополнительных мест для детей и взрослых.

Кстати, один день пребывания пациента в хосписе обходится в 5 тысяч рублей, из которых государство компенсирует 1760 рублей. Средства идут на лекарства, в том числе обезболивающие препараты, оборудование, оплату труда медиков, аренду, питание. Сегодня в казанском хосписе насчитывается 35 коек. На сегодняшний день все они заняты. Выездная хосписная служба обслуживает на дому 102 ребенка и 50 взрослых. Однако по решению Всемирной организации здравоохранения на 100 тысяч населения должно приходиться минимум 10 мест в хосписе.