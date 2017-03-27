В Казани прошли Всероссийские отборочные соревнования WorldSkills-2017 по пяти ИТ-компетенциям. Корреспондент «Казанских ведомостей» посетила одну из площадок Межрегионального центра компетенций - Казанский техникум информационных технологий и связи, где проходили соревнования в компетенции «Инженерный дизайн CAD».



Участниками в данном направлении стали 24 студента среднего профессионального образования не только из Татарстана, но и из других регионов России. В рамках отборочных соревнований конкурсантам за 12 часов необходимо было выполнить задания в два модуля. Первый - машиностроительная сборка и чертежи для производства, где участникам даются комплект чертежей, готовые 3D-модели, по которым необходимо создать фотореалистичную визуализацию. Второе задание - создать модель из металлоконструкций и деталей из листового металла. В конечном результате у ребят получился электронный макет машиностроительного изделия.

За работой конкурсантов пристально наблюдают эксперты. Все задания выполняются в тишине, посторонним вход на площадку, где проходят соревнования, запрещен.

- Движение WS - это отличная возможность для молодых специалистов показать свои профессиональные способности, перенять опыт у участников из других регионов и проверить свои теоретические знания на практике, - утверждает национальный эксперт в компетенции «Инженерный дизайн CAD» Евгений Петров.

В перерыве между заданиями нам удалось пообщаться с одним из участников соревнований из Московской области, студентом Луховицкого авиационного техникума Артемом Захаровым.

- Сложность заданий соответствует масштабу самих соревнований, есть над чем подумать. Однако пока что существенных проблем у меня не было, потому что я потратил не один месяц на подготовку к данным соревнованиям, - прокомментировал Артем.

Казалось бы, компетенция «Инженерный дизайн CAD» больше мужская, однако среди конкурсантов есть и девушка. Приобщиться к движению WorldSkills студентке Бугульминского машиностроительного техникума Марьям Хафизовой предложил один из ее преподавателей. Девушка согласилась не раздумывая. И правильно - у Марьям уже есть победа в региональном чемпионате WorldSkills «Молодые профессионалы», который проходил в Казани с 1 по 3 февраля. В отборочных соревнованиях она также не намерена была уступать своим соперникам-юношам.

- Все конкурсанты достойны победы, однако я уступать не хочу. Если попала в отборочный этап, значит, у меня есть все шансы на победу. Хочу доказать, что в данной компетенции могут участвовать на равных как юноши, так и девушки, - поделилась Марьям.