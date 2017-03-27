Фонд помощи клиентам Татфондбанка и Интехбанка в первую очередь окажет содействие религиозным организациям. Благотворительный фонд был зарегистрирован 21 марта 2017 года по инициативе четырех физических лиц, также пострадавших в результате банковского кризиса.



Когда фонд начнет принимать пострадавших вкладчиков, какие действия он предпримет в ближайшее время и как будут формироваться критерии приоритетности, рассказал в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» учредитель Фонда помощи клиентам Татфондбанка и Интехбанка Булат Бакеев.

Основной задачей благотворительного фонда является создание механизма материальной и организационно-консультационной помощи клиентам Татфондбанка и Интехбанка со стороны заинтересованных организаций и физических лиц.

- Первая неделя работы фонда была посвящена организационным вопросам. Принято решение о создании и разработке многофункционального сайта, с помощью которого первое время будет осуществляться контакт с пострадавшими вкладчиками, - отметил Булат Бакеев. - Чтобы принять всех клиентов - как физических, так и юридических лиц, мы нанимаем большой штат и арендуем помещение. Особенно тщательно занимаемся разработкой сайта, так как уделяем большое внимание вопросам защиты персональных данных. Надеемся завершить работу над сайтом в течение двух недель.

Фонд обратился в республиканские министерства с письмом об информационном обмене. Булат Бакеев подчеркнул, когда фонд станет работать в полном режиме, необходимо будет проверять много входящей информации от клиентов о состоянии их здоровья, уровне жизни. Силами фонда решить вопрос о том, насколько правильные данные предоставлены пострадавшими, невозможно. Для разработки объективных критериев приоритетности необходима помощь министерств.

Впоследствии, когда фонд начнет работать в усиленном режиме, критерии приоритетности подтвердятся попечительским советом и будут находиться в открытом доступе.

- Мы разослали первую партию обращений к крупным предприятиям республики с просьбой оказать финансовую помощь фонду. Отклики уже есть. После открытия сайта будут обнародованы банковские реквизиты фонда, куда смогут перечислять свои пожертвования все желающие, - добавил Булат Бакеев.

В качестве первой категории клиентов, которым будет оказана помощь, учредители выбрали религиозные организации и объединения. Средства этих организаций формировались за счет пожертвований. Часто это пожертвования небогатых людей, отдававших последние деньги на очень важные для них дела. Сейчас, из-за того что денежные средства заблокированы, у организаций нет возможности оплачивать коммунальные расходы и вести текущую деятельность. Религиозных организаций, пострадавших от деятельности банка, не так много, суммы на них потребуются незначительные, поэтому для фонда удобно отработать на этой категории регламенты. Булат Бакеев пояснил, что проведена предварительная работа с

Духовным управлением мусульман РТ и Русской православной церковью в РТ, которым и планируется оказать помощь.

В результате выкупа требований фонд будет иметь право самостоятельно предъявлять требования к банкам и вступать в реестр кредиторов. Используя это, фонд будет формировать пул кредиторов, чтобы по возможности взять под контроль процесс банкротства. Для формирования данного пула будут использоваться все разрешенные законом средства, в том числе выкуп требований и сбор доверенностей.

- Работа фонда ориентируется на два базовых принципа - юридическая чистота и (по возможности) максимальная открытость. Мы надеемся собрать хотя бы 10 миллиардов рублей для частичного удовлетворения требований кредиторов банков.

Общая сумма требований оценивается примерно в 100 миллиардов рублей. Если хотя бы 10 миллиардов удастся собрать, можно будет считать, что не зря старались, - подчеркнул Булат Бакеев.