Положительную роль Татарстана в налаживании комфортного межнационального климата в России отметил заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН, член президиума Совета при Президенте России по межнациональным отношениям Владимир Зорин в своем выступлении перед казанской профессурой.



Ученый выступил с лекцией в Казанском государственном энергетическом университете и поделился с коллегами этнополитическими теориями.

«У нас в стране сформирована и развивается новая отрасль науки, выросшая из политологии, - этнополитология. В нее входят все понятия, связывающие национальности и государство, вопросы миграции, государственно-религиозных отношений. Этнополитология сегодня востребована государством. Ученые, занимающиеся этнополитикой, формируют задачи, цели и механизмы комфортной жизни в многонациональном или поликонфессиональном государстве. Я рассказал коллегам о проблемах, методах и путях развития молодой науки. Для нашей страны тема очень актуальная: исторически с самого момента возникновения Россия была многонациональным государством», - подчеркнул спикер.

По словам Зорина, причин интереса к этой науке сейчас несколько. Среди них - усиливающееся внешнеполитическое давление, всплеск международного терроризма, ситуация на востоке Украины и даже присоединение к России Крыма и Севастополя. Вопросы власти и национальных меньшинств, власти и этнических групп, отношений между этническими группами всегда были важнейшими вопросами внутренней политики государства. Эксперт привел подтверждения этому из исторических документов XVI - XVII веков и даже «Повести временных лет», передает ИА «Татар-информ».

«Еще со времен Экзюпери самая большая ценность - это ценность человеческого общения, она же и дефицит, - отметил другой участник дискуссии - доктор социологических наук, профессор КНИТУ (КХТИ), член-корреспондент Академии политической науки России Андрей Тузиков. - То, что в постсоветские годы дефицит общения представителей общественных наук завершился инфарктом, никто не будет отрицать. Поэтому мы с вами в последние годы стараемся этот дефицит преодолевать. Мы находимся с вами в республике, которая на протяжении последних лет демонстрирует позитивный опыт в решении подобных проблем. По крайней мере эти проблемы мониторятся, они управляемы».

«Татарстан в определенном смысле является примером для всей страны по части решения межнациональных вопросов, - согласился Владимир Зорин. - Были у нас времена, когда на федеральном уровне принимали решения о полном выходе государства из национальных отношений, политике невмешательства. Внедрялась либеральная модель, при которой считалось, что и рынок, и национальные отношения сводятся исключительно к правам конкретной личности. Были ликвидированы организации и ведомства, регулирующие национальные вопросы. Но и в этот период Республика Татарстан не меняла своего отношения к вопросу национальной политики. Поэтому специалисты, занятые здесь, имеют большой опыт работы и авторитет в научном сообществе России и стран СНГ».