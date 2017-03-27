По данным Министерства юстиции РФ, на конец 2016 года в Татарстане официально зарегистрированы 68 молодежных и 74 детские некоммерческие общественные организации. Об этом заявил министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов на пресс-конференции, посвященной подведению итогов молодежной политики в 2016 году и планам на текущий год.

В прошлом году Казань в очередной раз подтвердила статус спортивной столицы страны и показала себя одной из лучших площадок для проведения не только российских, но и международных молодежных мероприятий. Так, в 2016 году в столице Татарстана успешно проведены Всемирный форум татарской молодежи, пятый Молодежный форум городов-миллионников, Евразийская встреча глобальных шейперов и другие.

В Татарстане стараются создавать максимально комфортные условия для развития молодежи. Так, республика активно занимается патриотическим воспитанием подростков. Ежегодно по данному направлению проходят мероприятия с охватом более 500 тысяч ребят. На территории Татарстана существует добровольческое движение, которое оказывает социальную помощь незащищенным слоям населения.

Каждый год в республике появляются новые молодежные движения. Так, в 2016 году зародилось «Молодежное правительство РТ», которое стало новым форматом взаимоотношений между молодыми людьми и правительством.

Республика поддерживает многочисленные молодежные проекты, связанные с сохранением и развитием языков народов Татарстана.

На сегодняшний день среди всех субъектов России Татарстан занимает 6-е место по привлечению федеральных средств на реализацию молодежных проектов.

- За последние 5 лет республикой поддержано более 900 молодежных проектов, продолжается выделение специальных государственных стипендий, в 2016 году около 6 тысяч студентов получили субсидии в рамках конкурса грантов на оплату транспортных услуг, - рассказал Владимир Леонов.

По словам спикера, в этом году количество квот на предоставление молодым специалистам льготной соципотеки увеличено в 3,5 раза.

Существенным толчком для развития молодежной политики стало повышение заработной платы сотрудникам этой сферы в 2 раза. Так, сегодня специалисты по работе с молодежью ежемесячно получают 20 тыс. рублей.

- Это было решение нашего руководства. Была полностью осуществлена поддержка, потому что мы находились в дисбалансе - практически в два раза отставали от среднего уровня заработной платы, - комментирует Леонов.

Сфере модернизации и строительству молодежной инфраструктуры Татарстан уделяет особое внимание. Так, за последние три года отремонтировано 36 детских оздоровительных лагерей и 55 подростковых клубов на сумму более 500 млн рублей.

Кстати, в феврале 2016 года Татарстан утвердил Стратегию государственной молодежной политики республики до 2030 года. В ближайшие годы особое внимание будет уделено вопросам профилактики экстремизма в молодежной среде, совершенствованию патриотического воспитания, реализации молодежной политики посредством интернета, усовершенствованию и развитию молодежной инфраструктуры.