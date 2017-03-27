Государственная жилищная инспекция Татарстана с начала года провела 1180 обследований на объектах капремонта многоквартирных жилых домов, по результатам которых было зафиксировано 9 фактов нарушения техники безопасности.

Такие данные озвучил на совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. В совещании принял участие премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Ирек Файзуллин доложил о ходе работ по переселению граждан из аварийного жилья. Так, на сегодняшний день заключено 4 тыс. 312 договоров выкупа на 158 тыс. кв. м, что составляет 88%. В рамках реализации программы в республике идет строительство 65 домов на 7011 квартир. 7 объектов планируется ввести в эксплуатацию в ближайшее время.

По программе капитального ремонта многоквартирных жилых домов работы стартовали на 494 объектах из 996 в 41 муниципальном образовании.

В Казани продолжается реализация программы по переходу на новую систему горячего водоснабжения. Вместо центральных тепловых пунктов (ЦТП) планируется задействовать индивидуальные для каждого дома. Рустам Минниханов напомнил, что все мероприятия в рамках данной программы необходимо завершить до 1 сентября этого года.

«Это очень большая напряженная работа, которую мы проводим впервые. Но в результате нам удастся серьезно повысить эффективность системы теплоснабжения города», - подчеркнул Президент РТ. Он отметил, что качественное тепло и горячая вода - необходимые условия для каждого дома. Сегодня инженерные сети находятся в плачевном состоянии, и ситуацию нужно исправлять.