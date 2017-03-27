Социологи зафиксировали рост популярности Владимира Путина и Рустама Минниханова среди населения. Рейтинги Путина и Минниханова были составлены в ходе ежеквартального мониторинга, проведенного в марте фондом «Общественное мнение - Татарстан» по заказу Фонда социально-гуманитарных исследований и проектов.

Как сообщил на заседании экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ один из авторов исследования - доктор политических наук Андрей Большаков, позитивно оценили деятельность Президента России 84 процента опрошенных жителей Татарстана. Причем почти 21 процент респондентов указали, что являются активными сторонниками Президента РФ.

«Рейтинг очень большой, - считает Андрей Большаков. - Думаю, что любой политик, и не только в нашей стране, может этому рейтингу позавидовать». Деятельность Президента Татарстана одобрили 82 процента респондентов. И по сравнению с данными прошлого года позиции обоих президентов немного поднялись, сообщает ИА «Татар-информ».