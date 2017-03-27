В 2017 году в республике капитально отремонтируют почти 150 объектов образования на общую сумму свыше 2,5 млрд рублей. Об этом на встрече с журналистами сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

Действующая с 2011 года пятилетняя программа капремонта школ завершилась, сообщил Алексей Фролов. Тем не менее в общеобразовательных учреждениях, достигших в этом году 30-летнего возраста со дня постройки, капитальный ремонт будет. Основное же направление теперь - детские сады.

В этом году в республике отремонтируют 29 средних школ, 7 коррекционных. В Казани в этот список вошли 9 средних школ и 2 коррекционные. Это лицей-интернат №2, гимназии №28, 102, школы №65, 17, 66, 129, 153, 97, Республиканская спецшкола имени Н.А.Галлямова и казанская школа №61 для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Продолжится работа по программе капитального ремонта колледжей. В этом году капремонт запланирован в 10 объектах ресурсных центров. На эти работы из бюджета республики выделено почти 700 млн рублей. В столице РТ отремонтируют 3 колледжа: Казанский техникум информационных технологий (там продолжатся начатые в прошлом году работы), Казанский радиомеханический колледж и Казанский колледж коммунального хозяйства и строительства. На всех объектах, по словам Алексея Фролова, работы уже начались.

Этим летом в Татарстане капитально отремонтируют 110 дошкольных учреждений. Строители проведут комплекс работ, которые коснутся только внутреннего содержания зданий, а это 8 видов работ: ремонт кровли, входных групп, внутренних инженерных коммуникаций, межкомнатных дверей, фасада и отмостки, санузлов, замена окон. Эта программа финансируется за счет средств республиканского бюджета, а также средств муниципалитетов, спонсоров, предприятий и так далее.

В отличие от капремонта школ, где за пятилетку была уже выработана четкая схема действий, в детских садах есть определенные сложности. Эти учреждения не закрываются на летние каникулы, детвора продолжает посещать сады круглогодично. Руководству придется выходить из положения путем временного объединения групп. Единственное, что расстраивает родителей, - капремонт не распространяется на территорию детских садов. Алексей Фролов тоже с сожалением отметил, что асфальтовое покрытие в большинстве садов требует замены, необходимо установить новые детские площадки с игровыми малыми архитектурными формами и построить новые современные беседки. Впрочем, чиновник выразил надежду, что в недалеком будущем и эта проблема будет решена. Все работы должны завершиться 15 августа.