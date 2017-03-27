Один из первых субботников санитарно-экологического двухмесячника пройдет в Казани 1 апреля на набережной озера Кабан. Там запланировано массовое мероприятие с музыкой, конкурсами и полевой кухней. Для участия заявились уже около 200 человек.

Об этом сообщил вчера на брифинге в Кабмине РТ министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев. Он напомнил, что символом #эковесны2017 станет лебедь, силуэт которого взят за основу эмблемы. Санитарно-экологический двухмесячник стартует 1 апреля, но субботники уже проходят в ряде районов республики.

Лучшими муниципальными образованиями по проведению санитарно-экологического двухмесячника прошлого года стали города Казань и Набережные Челны, Альметьевский, Нижнекамский, Верхнеуслонский, Сабинский, Елабужский, Арский, Сармановский, Зеленодольский, Муслюмовский и Кайбицкий районы, передает ИА «Татар-информ».

Фарид Абдулганиев напомнил о штрафах, предусмотренных за сброс отходов в несанкционированных местах. Так, за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами накладываются штрафы от 1 до 2 тысяч рублей (на граждан), от 100 до 250 тысяч рублей (на юрлиц) или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. За порчу земель на граждан может быть наложен штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на юрлиц - от 40 до 80 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, за нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений и городских округов и обращения с отходами - от 2 до 3,5 тысячи рублей (на граждан), от 200 до 500 тысяч рублей (на юрлиц).

В тех местах, где периодически выявляется несанкционированный сброс мусора, устанавливаются видеокамеры. Их разрешающей способности достаточно для того, чтобы определить номер автотранспорта нарушителей, отметил Фарид Абдулганиев.

Татарстанцы за сообщение о несанкционированных свалках в систему «Народный контроль» смогут получить полторы тысячи рублей, а не тысячу, как ранее.

В прошлом году, в Год водоохранных зон, был усилен контроль по выявлению и пресечению нарушений в водоохранной зоне и на воде. В этом году работа будет продолжена. Совместно с Русским географическим обществом запланировано проведение серии акций на водных объектах республики.

В течение двухмесячника среди активных татарстанцев будут проведены конкурсы по нескольким номинациям. Также состоится конкурс «100 зеленых уголков Республики Татарстан», в рамках которого самые активные детские сады и школы получат посадочный материал для благоустройства своих территорий. Следить за ходом санитарно-экологического двухмесячника можно будет в социальных сетях. Все новости, фото, видео будут выложены с хештегом #эковесна2017.

Министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев сообщил о запуске новой акции #эковызовпринят. Каждый принявший участие в субботнике или экологической акции по очистке территории может выложить фото в соцсетях с этим хештегом.