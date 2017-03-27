Показатели телесмотрения на ТНВ (Казань) превысили аналогичные данные на Матч ТВ. Информация предоставлена «Mediascope». Речь идет о трансляции ТНВ четвертьфинала плей офф чемпионата КХЛ (матчи между казанским «Ак барсом» и «Авангардом» из Омска).

В этом году к трансляции плей- офф телеканал ТНВ подошел нетрадиционно, изменив, прежде всего, форму спортивных комментариев. Комментировать хоккей помогает экс вратарь команды «Итиль», с которым в перерыве разбираются самые интересные моменты игры. Результат нововведений не заставил себя ждать: многие телезрители оценили такой подход к освещению плей-офф.

Главный редактор Главной редакции спортивных программ телеканала «Новый Век» Алмаз Гафиятов также считает, что привлечь зрителя на татарстанский телеканал во время трансляции хоккейных игр помогли сразу несколько факторов.

«С приближением игр плей-офф мы изменили некоторые особенности в трансляции игр. Теперь на каждом матчей работает наша студия. Когда играем в Казани, трансляцию ведем из ледового дворца «Татнефть Арена», а когда игра на выезде, то трансляция проводится из большой студии ТНВ. Также сейчас обзор игры вместе с комментатором делает специально приглашенный эксперт. В его роли обычно выступают известные спортсмены. В - третьих, мы начали использовать интерактивный экран, и теперь каждый эпизод матча можно обсуждать с помощью специальных схем. Вот как раз эти факторы, думаю, и помогли нам достичь успеха, перетянув телезрителей на кнопку ТНВ» - считает главный редактор Главной редакции спортивных программ ТНВ Алмаз Гафиятов.

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