Футболисты сборной России по футболу сумели проявить характер, проигрывая в контрольном матче в Сочи сборной Бельгии – 1:3.

Россияне открыли счет довольно быстро - Васин с полдачи Комбарова прекрасным ударом пробил Миньоле – 1:0. Но еще до перерыва бельгийцы отличились трижды: Миральяс на 17-й минуте счет сравнял, а после 40-й минуты гости еще дважды забили: отличился Ментеке на 42-й и 43-й минутах.

Однако Александр Бухаров сначала на 74-й минуте ассистировал Миранчуку, а затем в уже компенсированное время и сам забил, - 3:3. Так что честь сборная сохранила.