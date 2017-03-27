Россияне открыли счет довольно быстро -  Васин с полдачи Комбарова прекрасным ударом пробил Миньоле – 1:0. Но еще до перерыва бельгийцы отличились трижды: Миральяс на 17-й минуте счет сравнял, а после 40-й минуты гости еще дважды забили: отличился Ментеке на 42-й и 43-й минутах.

Однако Александр Бухаров сначала на 74-й минуте ассистировал Миранчуку, а затем в уже компенсированное время и сам забил, - 3:3.  Так  что честь сборная сохранила.