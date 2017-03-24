Хоккеисты казанского «Ак Барса» в третьем матче финала «Востока» в плей-офф Кубка Гагарина не сумели проявить характер, проиграв «Магнитке» с непривычным для себя счетом 2:3.

В первом периоде чаще удалялись гости, и первое же большинство было казанцами реализовано – на 13-й минуте отличился Джастин Азеведо – 1:0.

Еще три идеальных момента имели хозяева, но их не реализовали. Но когда «Магнитка» сама оказалась в большинстве, расплата последовала незамедлительно - Мозякин сравнял счет на 33-й минуте 1:1.

В третьем периоде «Ак Барс» получил четыре минуты большинства, но никак не мог пробить Кошечкина. А вот в равных составах Глухову удалось протолкнуть шайбу в ворота под щитками гиганта-вратаря – 2:1 на 48-й минуте.

Но и на этот раз «Ак Барс» не смог удержать победный счет – Зарипов сравнял счет за три с небольшим минуты до конца третьего периода, попутно набрав 300 очков в КХЛ – 2:2. И он же отомстил менеджменту казанского клуба за свое увольнение по полной, забив победную шайбу за полторы минут до конца встречи – 2:3 и 0-3 в серии.