В эту субботу, 1 апреля, в концерт-холле «Эрмитаж» (пр. Амирхана, 1Б) состоится концерт немецкой группы Oomph! (12+). Музыка ярких представителей индустриальной волны, авторов хитов Defekt и Mein Herz особенная: с глубокомысленной лирикой, актуальной электроникой, мощными ударными, гитарным драйвом и чистым вокалом.

Живые выступления группы - это килотонны энергии, ме-лодики и потрясающего шоу. Музыканты постоянно развиваются и пробуют новое в своем творчестве, а их хиты постоянно ротируются на ведущих радиостанциях Европы и США.

Примечательно, что лидер немецкой группы Oomph! выучил стих российской поклонницы на языке оригинала. Деро Гои — фронтмен команды Oomph! тренирует российское произношение. По признанию вокалиста, ему так понравилось стихотворение под названием «Давай, давай, работай!», написанное поклонницей Дарьей Ардеевой, что он собирается исполнить его на концертах предстоящего российско-белорусского тура.

Начало концерта в 20.00, РК «Ривьера», пр. Ф.Амирхана, 1б, концерт-холл «Эрмитаж», 1-й этаж, справки по тел. 8(843)240-84-84.

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