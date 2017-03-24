Живые выступления группы - это килотонны энергии, ме-лодики и потрясающего шоу. Музыканты постоянно развиваются и пробуют новое в своем творчестве, а их хиты постоянно ротируются на ведущих радиостанциях Европы и США.

Примечательно, что лидер немецкой группы Oomph! выучил стих российской поклонницы на языке оригинала. Деро Гои — фронтмен команды Oomph! тренирует российское произношение. По признанию вокалиста, ему так понравилось стихотворение под названием «Давай, давай, работай!», написанное поклонницей Дарьей Ардеевой, что он собирается исполнить его на концертах предстоящего российско-белорусского тура.

Начало концерта в 20.00, РК «Ривьера», пр. Ф.Амирхана, 1б, концерт-холл «Эрмитаж», 1-й этаж, справки по тел. 8(843)240-84-84.

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