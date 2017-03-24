По результатам соцопросов, самыми коррумпированными по-прежнему остаются сотрудники ГИБДД, работники медицинской и образовательной сфер.

По итогам 2016 года, средний размер взятки в РТ составил 35 000 рублей, сообщила заместитель председателя Комитета РТ по социально-экономическому мониторингу Ольга Семенова. Этот показатель незначительно увеличился по сравнению с 2015 годом.

Также Семенова отметила, что по результатам соцопросов, самыми коррумпированными остаются сотрудники ГИБДД, работники медицинской и образовательной сфер