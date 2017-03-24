Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он был принят Государственной Думой 17 марта и одобрен Советом Федерации 22 марта.

Как следует из принятых поправок в Закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», денежные выплаты пострадавшим в аварии автомобилистам будут осуществляться лишь в исключительных случаях. К ним относится, в частности, полная гибель автомобиля, гибель потерпевшего, причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, превышение стоимости ремонта над лимитом возвращения по ОСАГО, который ограничен 400 тысячами рублей. Кроме того, на выплату денег могут претендовать инвалиды.

Также законом предусмотрено право потерпевшего договориться со страховщиком о денежной компенсации ущерба. Вместе с тем в случае если страховщик не предложит соответствующую требованиям законодательства станцию ремонта, автомобилист получит возможность требовать деньги.

Закон вступает в силу по истечении 30 дней со дня его официального опубликования. Комитет Совфеда по бюджету и финрынкам будет следить за исполнением норм закона о натуральных выплатах по ОСАГО. Такое протокольное поручение дала коллегам председатель палаты регионов Валентина Матвиенко.