3 апреля в 18.30 в казанском ГБКЗ им. С. Сайдашева фонд имени Анжелы Вавиловой организует благотворительный концерт, где вырученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд имени Анжелы Вавиловой.
По словам организаторов мероприятия, ожидается участие стипендиатов фонда «Арт-линия», лауреатов всероссийских и международных конкурсов, среди которых – правнуки поэта-героя Мусы Джалиля, ученики Центральной музыкальной школы при Московской консерватории Михаил Митрофанов-Джалиль и Елизавета Малышева.
-Когда люди приходят на наши концерты, они видят на что идут собранные средства. Гости праздника чувствуют свою вовлеченность в проект, - рассказывает Председатель Правления Общественного благотворительного фонда помощи, больным лейкемией РТ им. Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов. – В среднем благотворительные концерты собирают 500-600 людей, с каждым разом аудитория расширяется, люди понимают, что нужно помогать тем, кто в этом нуждается.
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