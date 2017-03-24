Постановление  Кабинета Министров РТ «Об утверждении порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) от 25 марта опубликовано на официальном сайте Правительства РТ. Новые требования вступят в силу с 1 января 2018 года. 1 января будут установлены единые требования к сбору твердых коммунальных отходов (ТКО). Такие меры будут способствовать уменьшению захораниваемых ТКО, а также повышению эффективности утилизации мусора.

Отметим, что утвержденный порядок сбора отходов не коснется промышленных, строительных, радиоактивных, медицинских, биологических отходов, автомобилей и их составных частей, отходов при сборе и обработке сточных вод, а также веществ, разрушающих озоновый слой.