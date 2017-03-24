Соответствующее постановление было подписано Премьер-министром РТ Ильдаром Халиковым.

Постановление Кабинета Министров РТ «Об утверждении порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) от 25 марта опубликовано на официальном сайте Правительства РТ. Новые требования вступят в силу с 1 января 2018 года. 1 января будут установлены единые требования к сбору твердых коммунальных отходов (ТКО). Такие меры будут способствовать уменьшению захораниваемых ТКО, а также повышению эффективности утилизации мусора.

Отметим, что утвержденный порядок сбора отходов не коснется промышленных, строительных, радиоактивных, медицинских, биологических отходов, автомобилей и их составных частей, отходов при сборе и обработке сточных вод, а также веществ, разрушающих озоновый слой.