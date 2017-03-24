Работы по ямочному ремонту финансируются за счет средств муниципального дорожного фонда.

В столице РТ уже идет ямочный ремонт дорог. Так как температура воздуха пока не достаточно высокая, работа ведется с использованием литого асфальта. Уже отремонтированы 8500 кв. м дорожного полотна.

Председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев отметил, что пока заделываются ямы площадью до 5 кв. м. Ямочный ремонт в Казани будет осуществляться на протяжении всего теплого сезона. Дорожные работы финансируются за счет средств муниципального дорожного фонда. На сегодня это 67 млн рублей.