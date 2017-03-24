Учения состоятся по адресу: г. Казань ул. Декабристов, станция метро «Яшьлек» (со стороны Московского рынка).

С 01.00 часов до 04.00 часов 30 марта 2017 года будет проведено межведомственное комплексное учение на станции метро «Яшьлек». К подготовке привлекаются силы и средства республиканских министерств и ведомств.

На первом этапе учения планируется отработать вопросы (01.00-02.00 ч.):

- организации оповещения и эвакуации пассажиров и обслуживающего персонала станции метро «Яшьлек»;

- организации оповещения органов управления и сил функциональных и территориальной подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Республики Татарстан (далее – ФП и ТП РСЧС) и населения о возникновении чрезвычайной ситуации;

- направления в район станции метро «Яшьлек» сил постоянной готовности ФП и ТП РСЧС РТ, отработки практических действий по поиску и извлечению пострадавших из-под завалов, оказания первой помощи;

- введения для органов управления и сил Казанского звена ТП РСЧС режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» с установлением местного уровня реагирования сил и средств.

На втором этапе планируется отработать вопросы (02.00-03.00 ч.):

- практической отработки начальствующим и рядовым составом вопросов организации и тактики тушения пожара на станции метро «Яшьлек»;

- организации работы штаба пожаротушения, тыла и связи на пожаре;

- организации взаимодействия пожарных подразделений с инженерно-техническими работниками станции метро «Яшьлек» и специалистами взаимодействующих служб.

На третьем этапе планируется подведение итогов учений рабочей группой межведомственного комплексного учения (03.00-04.00 ч.).