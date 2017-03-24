Казанский «Ак Барс» свою финальную серию на «Востоке» начинал, как и предыдущую, двумя выездными матчами.



Только вот соперник на этот раз оказался посерьезнее - бессменный лидер КХЛ последних лет магнитогорский «Металлург». Начался первый матч, и сразу же стало ясно: обе команды не будут форсировать события, а станут грамотно играть от обороны, дожидаясь своих шансов. Хозяева весьма рассчитывали на свою бригаду большинства, которая реализовала по ходу сезона каждое второе удаление соперника.

«Ак Барс» же лишился своего капитана перед самым матчем - Александр Свитов получил травму и помочь команде не мог. А в самом начале первого периода казанцы лишились еще и Йордана - на ногу Михалу упал кто-то из соперников, наш легионер продолжить игру не смог.

Однако заменивший его Сидоров сыграл надежно, и казанцы отлично провели первый период - умудрялись даже в меньшинстве четко контролировать шайбу.

В середине второго периода уже «Ак Барс» оказался в большинстве - Чибисова сбили при входе в чужую зону. Около минуты потребовалось гостям, чтобы открыть счет: Охтамаа щелкнул от синей линии, а Федор Малыхин подставил умело клюшку - 0:1. Увы, на 38-й минуте Антипов вывел на ударную позицию Зарипова, и экс-барс не пожалел бывших коллег - 1:1.

Более в основное время матча шайб заброшено не было. Да, казанцы имели несколько неплохих шансов, чтобы отличиться, но неточность в реализации подвела. Минул третий период, за ним и первый овертайм, и лишь на 85-й минуте этого суперматча гол состоялся. Увы, забил его Сергей Мозякин, реализовав выход один на один после паса через всю площадку, 2:1.

Второй матч также был на редкость драматичным. Было забито всего две шайбы, но вся игра держала зрителей в напряжении. Увы и ах, к травмированным Йордану и Свитову после этого матча добавились еще Лукоянов с Голубевым.

И счет был открыт в этом матче быстро - в первой же атаке Тимкин, поборовшись на пятачке у ворот Гарипова, сумел протолкнуть шайбу в ворота - 1:0.

«Барсы» вновь имели массу моментов у ворот Кошечкина, но и голкипер сыграл надежно, и гостям явно не хватало мастерства в реализации.

А на 31-й минуте Данис Зарипов сделал себе подарок на день рождения: забросил гол, выдержав гроссмейстерскую паузу, - 2:0. Такой же счет и в серии.

Но не будем отчаиваться. Пока есть хотя бы минимальный шанс на победу, «барсы» будут биться. Так что уже сегодня на льду «Татнефть-арены» казанцы будут стараться изменить ситуацию.