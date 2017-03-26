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Быть не таким, как все, -

Это плохо или хорошо?

Быть не таким, как все, -

Это когда до конца пошел.

Это когда в пике,

Где за падением взлет.

Быть не таким, как все, -

Не каждому так свезет.



(Из стихотворения

Вадима Радомысльского

«Быть не таким, как все»)

В 2017 году Казанский театр юного зрителя отметит свое 85-летие. В преддверии знаменательной даты театр начинает цикл творческих встреч с известными российскими и татарстанскими деятелями театра, кино, литературы. Первым гостем ТЮЗа стал поэт, актер, режиссер из Санкт-Петербурга Вадим Радомысльский. Он представил казанцам свой моноспектакль «Исповедь в четыре четверти пути».

Этот спектакль стал основой масштабного всероссийского социального, культурно-образовательного проекта «Жизнетворчество», который проходит при поддержке Министерства культуры России. В рамках проекта спектакль уже увидели жители 30 городов нашей страны.

- Сейчас немногие актеры, поэты рискуют выходить на сцену один на один со зрительным залом. У вас не было такого страха?

- Волнение есть всегда. Нельзя предугадать, как твои мысли будут резонировать с залом. На сцене ты один, и надо понимать, насколько хватает твоей энергии, энергии слова, чтобы достучаться до каждого. Мне важно, чтобы каждый человек в зале почувствовал, что мои мысли, мои переживания близки ему, потому что эти переживания есть глубоко внутри каждого из нас. Когда мне говорят: «Я же тоже об этом думал! А вы это так точно сформулировали!», вот это самое ценное для меня.

На самом деле вопросов, которые волнуют людей, не так много, и они давно известны: любовь, предательство, дружба, война, мир… Со времен Гомера мало что изменилось. Об этом писали и пишут все авторы во все эпохи. Ничего нового придумать невозможно, поэтому каждая творческая единица интересна не тем, что, а как она это делает. Задача автора - говорить об известных вещах своим уникальным языком.

- Премьера «Исповеди в четыре четверти пути» прошла на сцене театра на Таганке, где играл Владимир Высоцкий. Можно назвать спектакль посвящением Высоцкому?

- Многие думают, что мой спектакль о Высоцком. Нет, это мои размышления об осознании мира и своего места в этом мире, о том, как важно в этой бесконечной суете остановиться, посмотреть на привычные вещи другими глазами. Честно, объективно взглянуть на себя - это бывает достаточно страшно, неприятно, и не каждый это может выдержать. В спектакле как бы ведется заочный диалог с Владимиром Высоцким.

Владимир Семенович играет в моей жизни важную роль. У каждого начинающего автора есть предтеча. Сначала он ему подражает, но постепенно появляется собственный почерк, собственный неповторимый язык. Например, начинающего Достоевского сравнивали с Гоголем, а Маяковский признавался, что в юности «вытравливал» из себя Блока… Для меня таким человеком, оказавшим на меня большое влияние, был Владимир Высоцкий. В 90-е, когда был совсем молодым, я пел его песни, старался быть похожим на него, позже начал сочинять сам. Анализируя свою жизнь, я прихожу, может быть, к нескромному выводу: мне так же необходимо сыграть Высоцкого, как ему в свое время - Гамлета. У меня даже был сценарий биографического фильма. Обращался со своей идеей на Первый канал, там посмотрели и ответили, что пока в этом проекте они не заинтересованы.

- Это было уже после выхода на экраны фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой»?

- Это было в 2002 году. Первый канал выпустил свою картину гораздо позже - в 2011-м. Конечно, это был совершенно другой сценарий, другая история. Я попал на кинопробы. Там попросили спеть несколько песен Высоцкого, почитать стихи.

Мои пробы, видимо, были убедительными, и режиссеры на тот момент сказали: «Да!» Но потом было принято решение, что главную роль в фильме будет играть Сергей Безруков.

Я надеюсь, что мне все-таки удастся воплотить свою давнюю идею в жизнь. Это будет фильм о трудном пути Поэта, о сложных взаимоотношениях между властью и личностью.