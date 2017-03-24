Прокуратура города Набережные Челны проводит проверку исполнения законодательства о профилактике семейного неблагополучия. Поводом для прокурорского вмешательства стало нападение женщины на фельдшера скорой помощи.

Установлено, что 25 марта около 22.00 в одну из квартир дома в поселке ГЭС Набережных Челнов была вызвана бригада скорой помощи к пятимесячной девочке. По приезде медики начали осматривать ребенка. В это время женщина, являющаяся родственницей ребенка, которая распивала спиртные напитки вместе с отцом девочки, нанесла одной из фельдшеров удар кухонным ножом в спину.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

По предварительным данным, ранее судимая и состоящая на наркологическом учете мать ребенка в тот вечер дома отсутствовала.

В связи с этим по поручению прокурора Республики Татарстан Илдуса Нафикова организована проверка. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям органов системы профилактики по выявлению детей, находящихся в социально опасном положении, а также действиям родителей на предмет исполнения ими обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка. При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.