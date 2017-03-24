По данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), после пиковых значений начала 2015 года отмечается снижение уровня беспокойства россиян относительно западных санкций. Если два года назад 52% наших сограждан считали, что санкции усугубили ситуацию в стране, то в марте 2017 года эта доля составила 27%. В то же время о положительных последствиях стали говорить значительно чаще: за тот же период - с 17% до 35%. В настоящее время треть опрошенных (32%) полагает, что санкционная политика не оказала серьезного влияния на жизнь общества.

Определенные последствия для себя и близких сегодня отмечают 17% россиян (в 2015-м - 45%). Как правило, их жалобы связаны с ростом цен и ухудшением материального положения (66%). Более трех четвертей респондентов (79%) не ощущают последствий, но это значение ниже уровня августа 2014 года - 92%.

Уже три четверти участников опроса (76% в 2017 году, 57% в 2015-м) разделяют точку зрения, что России не нужно бороться за отмену санкций, поскольку они обоюдно вредят и нашей стране, и тем государствам, которые их ввели. Лишь 18% опрошенных говорят о необходимости предпринять определенные меры для отмены введенных Западом ограничений.

Данные прокомментировал руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов: «Отношение к санкциям, введенным против России западными странами, рутинизировалось. К их существованию привыкли, а негативные последствия слились с общими последствиями экономического кризиса. Более того, впервые за время мониторинга стала преобладать группа людей, фиксирующих положительный эффект санкций. Очевидно, обширная программа импортозамещения дала понятные людям результаты. В итоге большинство людей предлагают не замечать последствия санкционной политики и готовы не обращать внимание на негативные для себя последствия. Тема утратила резонансность». 

В инициативном всероссийском опросе «ВЦИОМ-Спутник» приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. 