Антироссийские санкции Запада продолжают действовать. Адаптировались ли к сложившейся ситуации жители нашей страны и надеются ли они, что власти будут добиваться отмены ограничительных мер, выяснили социологи.

По данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), после пиковых значений начала 2015 года отмечается снижение уровня беспокойства россиян относительно западных санкций. Если два года назад 52% наших сограждан считали, что санкции усугубили ситуацию в стране, то в марте 2017 года эта доля составила 27%. В то же время о положительных последствиях стали говорить значительно чаще: за тот же период - с 17% до 35%. В настоящее время треть опрошенных (32%) полагает, что санкционная политика не оказала серьезного влияния на жизнь общества.

Определенные последствия для себя и близких сегодня отмечают 17% россиян (в 2015-м - 45%). Как правило, их жалобы связаны с ростом цен и ухудшением материального положения (66%). Более трех четвертей респондентов (79%) не ощущают последствий, но это значение ниже уровня августа 2014 года - 92%.

Уже три четверти участников опроса (76% в 2017 году, 57% в 2015-м) разделяют точку зрения, что России не нужно бороться за отмену санкций, поскольку они обоюдно вредят и нашей стране, и тем государствам, которые их ввели. Лишь 18% опрошенных говорят о необходимости предпринять определенные меры для отмены введенных Западом ограничений.

Данные прокомментировал руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов: «Отношение к санкциям, введенным против России западными странами, рутинизировалось. К их существованию привыкли, а негативные последствия слились с общими последствиями экономического кризиса. Более того, впервые за время мониторинга стала преобладать группа людей, фиксирующих положительный эффект санкций. Очевидно, обширная программа импортозамещения дала понятные людям результаты. В итоге большинство людей предлагают не замечать последствия санкционной политики и готовы не обращать внимание на негативные для себя последствия. Тема утратила резонансность».

В инициативном всероссийском опросе «ВЦИОМ-Спутник» приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.