Недавно, будучи в поликлинике, стал свидетелем пренеприятнейшего случая. К одному из кабинетов, где шел прием, подошел мужчина лет пятидесяти в верхней одежде и без бахил и, не обращая внимания на небольшую очередь, хотел зайти к врачу...

Ожидающие приема сделали ему замечание. Мужчина буркнул в ответ, что он афганец и имеет право заходить вне очереди. Я сперва подумал, что мужик поддатый, а потом понял, что он просто немножко нервный.

Не дожидаясь окончания приема очередного больного, афганец все же зашел в кабинет, где ему сразу сделали замечание, что он в верхней одежде и без бахил. Мужчина вышел, спустился вниз, вскоре вернулся в бахилах и снова зашел в кабинет.

И почти сразу за дверью началась перепалка, доктор категорически отказалась иметь дело с хамоватым посетителем и даже вызвала начальника охраны. Тот попросил мужчину выйти, чтобы не мешать приему больных. Но афганец отказался.

Потом в кабинет пришла заведующая поликлиникой и еще какое-то местное начальство. Все уговаривали гражданина успокоиться, но он разошелся не на шутку, утверждая, что его обязаны принять вне очереди. Дело закончилось тем, что медики вызвали наряд полиции, который составил протокол и увез шумного посетителя в ближайшее отделение.

Оставим на совести не попавшего на прием гражданина его бесцеремонное поведение. В этой истории меня больше всего поразило то, что медики толком не знали, кого они обязаны принимать вне очереди. В поликлинике также не было ни одного объявления на эту тему. Кстати, в той очереди сидел человек, который уж точно имел право на внеочередное обслуживание - 77-летний мужчина с удостоверением жителя блокадного Ленинграда. Но он спокойно ждал своей очереди.

Впрочем, это уже другая тема. А вот медикам я бы посоветовал обратить внимание на отсутствие такой информации. Как видите, она порой бывает просто необходима для разрешения конфликтных ситуаций.