Туберкулез все еще остается одной из главных причин смертности в мире. В 2015 году это заболевание унесло почти 1,5 миллиона жизней в разных странах. Медики предупреждают, что к 30 годам практически все население России оказывается инфицированным микобактериями туберкулеза. А любое снижение иммунитета может привести к опасным последствиям.



От египетской мумии до XX века

Туберкулез относится к одной из самых древних болезней. В Египте была обнаружена мумия человека, возраст которой насчитывал более 2 тысяч лет, со следами поражения, характерными для туберкулеза. Описание этой болезни можно найти в трудах Гиппократа, ученых-медиков Древнего Египта, Китая, Индии и Греции, произведениях Федора Достоевского, Чарльза Диккенса, Александра Дюма. Многие художники на своих полотнах также запечатлели людей, страдавших туберкулезом. Так, Симонетта Веспуччи, с которой была написана известная картина Боттичелли «Рождение Венеры», умерла в 22 года от туберкулеза. Медики нашли у модели признаки болезни: характерные чахоточные надплечья. Интересно, что в народе туберкулез раньше называли именно чахоткой: больной действительно чахнет на глазах.

В 1882 году, 135 лет назад, немецкий бактериолог Роберт Кох сообщил об открытии возбудителя туберкулеза. Затем в 1993 году Всемирная организация здравоохранения объявила болезнь глобальной проблемой, а с 1997 года 24 марта было названо Всемирным днем борьбы с туберкулезом. Сейчас перед медиками всего мира стоит очень важная задача по ликвидации туберкулеза к 2030 году. Чахотка входит в десятку ведущих причин смерти. Каждый день от данной инфекции в мире умирают 4 тысячи человек. В 2015 году туберкулезом заболели более 10,4 миллиона человек и 1,8 умерли от него. В Татарстане с 2000 года в среднем заболеваемость туберкулезом каждый год снижалась на 5 - 6 процентов. В 2016 году болезнь впервые выявлена была у 1427 человек, в 2015-м - у 1524. Однако в нескольких районах Татарстана была отмечена заболеваемость туберкулезом выше среднереспубликанского показателя - в Агрызском, Тетюшском, Зеленодольском, Бугульминском, Алькеевском, Спасском, Камско-Устьинском, Тюлячинском, Лаишевском, Буинском... Обо всем этом рассказали журналистам на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Почему в группе риска люди от 18 до 49 лет

Среди основных рисков заболевания медики традиционно назвали курение, употребление наркотиков, наличие ВИЧ-инфекции, эндокринных заболеваний, заболеваний желудочно-кишечного тракта. Это все является давно известной информацией, мало у кого вызывающей удивление. Однако далее специалисты привели статистику по Татарстану, которая действительно настораживает. Оказалось, в республике основную долю заболевших - 65% - составляют люди в возрасте от 18 до 49 лет. Это люди активного возраста, но именно они в том числе были названы группой риска. Почему же так?

- Современный туберкулез уже давно перестал быть заболеванием асоциальных групп населения, - отметила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. - Для современного туберкулеза уже не существует разграничений по полу, возрасту, статусу, достатку. Сейчас все-таки среди факторов риска лидируют стрессы, несбалансированное питание, отсутствие пребывания на свежем воздухе, малоподвижный образ жизни.

Большую роль в развитии болезни играет стресс. Он становится своеобразным ящиком Пандоры, раскрыв который, мы получаем множество бедствий, в том числе коварную чахотку. Главный врач Республиканского противотуберкулезного диспансера Алексей Алексеев рассказал, что к 30 годам почти все население страны оказывается инфицированным микобактериями. При снижении иммунитета вследствие тяжелых жизненных ситуаций или стресса мы попадаем в группу риска, не находясь даже в контакте с больным. Причем первые признаки туберкулеза настолько незначительны, что человек просто не обращает на них никакого внимания. Поэтому так важно регулярно обследоваться. А трудоспособное население порой годами обходит поликлиники стороной и не проходит никакие медосмотры. Между тем без лечения больной с открытой формой туберкулеза может заразить в год до 15 тысяч человек.

Не бойтесь флюорографии

С 15 лет необходимо проходить флюорографические осмотры не реже одного раза в два года, а детям - ежегодную иммунодиагностику. Тем, кто относится к группам населения с повышенным риском заражения, осмотры требуются чаще. Это позволит распознать болезнь на ранних стадиях, когда на лечение потребуется гораздо меньше времени и сил. Причем благодаря флюорографии можно выявить и онкологические патологии.

- Прохождение флюорографического обследования должно стать обязательной нормой для человека, который заботится о своем здоровье, здоровье своих детей, родственников, знакомых, коллег. Некоторые считают, что при флюорографии можно получить серьезную дозу облучения. Однако на сегодня флюорографический метод - самый безопасный, доступный и надежный. Та доза облучения, которую люди получают, ничтожна мала. Она не влияет на какие-то процессы в организме человека. Вспомните, когда вы в последний раз проходили обследование, - обратилась к татарстанцам Любовь Авдонина. - Особенно важно обратить внимание на детей. Прививки делают для того, чтобы к естественному иммунитету выработался искусственный. Прививка защищает ребенка от тяжелых форм заболевания.

Туберкулез может поражать не только органы дыхания, но и кости, глаза, суставы, мочеполовую систему, желудочно-кишечный тракт, кожу. Распространяется инфекция воздушно-капельным путем. При кашле, чихании с мокротой больной выделяет в воздух микобактерии туберкулеза, которые могут распространяться на расстоянии до 6 метров. Возбудитель туберкулеза очень устойчив к окружающей среде. На предметах обихода - одежде, коврах, посуде, книгах - сохраняется длительное время. Но губительно действует на них солнечный свет, от которого они могут погибнуть уже за 10 - 15 минут. На ранней стадии симптомы туберкулеза выражены минимально: быстрая утомляемость, слабость, снижение аппетита или его отсутствие. А далее - потеря веса, повышение температуры от 37 до 38 градусов, одышка, лихорадка, кашель, повышенная потливость, особенно в ночное время.