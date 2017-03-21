За окном уже вовсю светит солнышко, весна прочно заняла свое место. Впереди нас ждет пора свежих овощей и фруктов, жарких дней, пляжного сезона и солнечного света, которого так не хватало организму несколько месяцев в году.

А пока после зимы мы выходим не с самым лучшим багажом - лишние килограммы, сухая кожа, недостаток определенных витаминов, ломкие волосы и ногти. Настало время взяться за себя и начать вести здоровый образ жизни, чтобы встретить лето во всеоружии!

Меняем рацион питания.

Весной многие страдают от гиповитаминоза - недостатка одного или нескольких витаминов. Дело в том, что с поздней осени и до конца зимы мы потребляем все меньше свежих овощей и фруктов. А организм весной в них нуждается особенно остро. Поэтому в этот переходный период важно сменить зимний рацион и начать баловать себя полезными салатами. Рецептов множество. Можно приготовить сочный салат со свеклой, апельсинами, грецким орехом, листьями салата и двумя столовыми ложками яблочного или винного уксуса. Блюдо будет вас радовать не только солнечным и аппетитным видом, но и по-настоящему весенним вкусом. Еще один вкусный и полезный рецепт: салат с красной капустой, морковью, яблоком, курагой, грецкими орехами, петрушкой и соком лимона. Весной можно изменить и ингредиенты супов - перейти на суп-пюре, к примеру, из зеленого горошка. Привычную куриную лапшу легко сменит куриный бульон с макаронами, морковью, луком, сельдереем и петрушкой.

Выходим на свежий воздух.

Врачи сейчас все чаще говорят о том, что отсутствие пребывания на свежем воздухе, малоподвижный образ жизни становятся факторами риска многих заболеваний, в том числе и инфекционных. Европейское общество кардиологов разработало формулу здоровья, одним из пунктов которой является ежедневная ходьба пешком по 3 километра. Многие ли из нас ходят пешком в день хотя бы километр? Если хотим быть здоровыми, нужно это делать.

Весной грех не гулять хотя бы час, а еще лучше провести на свежем воздухе физическую зарядку с умеренной нагрузкой. Первым же пунктом формулы здоровья ученых стал отказ от курения. Однако растаявший снег продемонстрировал, как много у нас курильщиков и как «хорошо» они сорят.

Улыбаемся.

Позитивный настрой, ощущение счастья способствуют снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это уже всем известные данные. Скучающие и грустные люди чаще подвержены болезням. Вспомним страны долгожителей - Швейцарию, Италию, Испанию, Швецию, Японию. Проанализировав жизнь их граждан, ученые пришли к выводу, что значимым фактором является настроение. Большинство долгожителей - это оптимисты, социально активные люди, много улыбающиеся, пребывающие в позитиве. Надо верить в хорошее, радоваться красоте природы: и лучику солнца, и ясному небу, и дождю.

Попробуйте улыбаться коллегам на работе, прохожим, пассажирам в общественном транспорте, сотрудникам ДПС, продавцам в магазине. Может, тогда через несколько лет мы станем регионом с отличным настроением и большим количеством долгожителей. Весенней легкости вам, берегите свое здоровье!