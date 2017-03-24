Правила дорожного движения должны соблюдать все. Но если за их нарушение водителя лишили права управлять автомобилем, ему нужно соблюдать определенную процедуру, иначе неизбежно новое наказание.

В соответствии со статьей 32.7 КРФоАП течение срока лишения права вождения начинается со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания в виде лишения соответствующего специального права.

В течение трех рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания в виде лишения прав нарушитель должен сдать документы, предусмотренные частями 1 - 3.1 статьи 32.6 КРФоАП, в орган, исполняющий этот вид административного наказания.

В случае уклонения лица, лишенного специального права, от сдачи соответствующего удостоверения (специального разрешения) или иных документов срок лишения специального права прерывается. Течение прерванного срока лишения права продолжается со дня сдачи лицом либо изъятия у него соответствующего удостоверения (специального разрешения) или иных документов, а равно получения органом, исполняющим этот вид административного наказания, заявления лица об утрате указанных документов.

Водитель считается лишенным права вождения со дня вступления в силу постановления о соответствующем наказании. Если в этом случае он управляет транспортным средством, в том числе имея при себе несданное водительское удостоверение, его ждет очередное наказание: либо наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. При этом транспортное средство, которым он управлял, задерживается и перемещается на спецстоянку, сообщает УГИБДД МВД по РТ.

По истечении срока лишения права управления транспортными средствами водительское удостоверение возвращается автолюбителю только после проверки знания им ПДД и уплаты наложенных на него административных штрафов за правонарушения в области дорожного движения. Если водитель был лишен права управления за вождение в нетрезвом виде, отказ от прохождения медицинского освидетельствования или употребление алкоголя после ДТП, то для возврата водительского удостоверения ему также потребуется медицинское заключение об отсутствии у него противопоказаний к управлению транспортными средствами.