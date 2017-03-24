Казанские школьники могут принять участие в ежегодном конкурсе детского творчества «Вторая жизнь упаковки».

Конкурс-выставка проводится по номинациям: «Бумага» (упаковочная бумага, газеты, журналы и гофрокартон), «Пластик» (пластиковые бутылки, диски CD и DVD), «Стекло» (стеклотара и лампочки) и «Металл» (шурупы, банки из-под напитков, детали часовых и других механизмов).

Принимаются работы Городским детским эколого-биологическим центром. Объемные работы в любой технике исполнения высотой от 20 до 50 см изготавливаются из бросового материала. Их можно украсить пуговицами, пайетками, бисером, полимерной глиной. Не допускается использование мягкого пластилина, пенопластовых шариков и предметов одежды. Все детали должны быть надежно закреплены и не содержать пачкающих материалов.

На первом этапе работы принимаются с 3 по 14 апреля, на втором - с 1 по 19 июня от учащихся пришкольных лагерей, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.