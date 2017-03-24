В рамках республиканской программы «Строительство универсальных спортивных площадок» в Татарстане планируется устройство 120 площадок на общую сумму 355,8 млн рублей, в том числе появятся 20 хоккейных коробок с искусственным льдом, двумя раздевалками и трибунами на 100 мест.



Данная программа реализуется в Татарстане с 2013 года и охватывает всю республику. В этом году по итогам рейтинга развития лыжного спорта среди муниципальных образований, составленного Федерацией лыжных гонок и биатлона РТ, выбрано 11 субъектов республики, где будет построено 11 новых лыжных баз (Кировский район Казани - гимназия №3, Набережные Челны, Агрызский, Алькеевский, Альметьевский, Елабужский, Кукморский, Мензелинский, Сабинский, Спасский и Ютазинский районы).

По словам заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшата Гимаева, лыжные базы будут возводиться из блочных модулей - каждый площадью 106 кв. метров. Сдача объектов планируется на начало осени.

Новые спортивные объекты будут оснащены всем необходимым для комфортного отдыха и занятий спортом - зоны для переодевания, туалеты, душевые, помещения для хранения и обслуживания лыж, тренерские, 70 комплектов лыжной экипировки, а также снегоход с выделенным помещением для его хранения.

Преимущество лыжных баз в том, что в летнее время они будут превращаться в централизованное место для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий по бегу или для катания на велосипедах и лыжероллерах.

Наряду с появлением в Татарстане новых спортивных объектов в этом году планируется строительство 31 сельского клуба - для этого из республиканского бюджета выделено 274,9 млн рублей.

- Основная цель данного направления - создать высокий уровень качества жизни населения, доступность к культурным ценностям в муниципальных образованиях, а в первую очередь на селе, - сказал Ильшат Гимаев.

На сегодняшний день на всех объектах уже ведутся строительные работы.