На Казанском ипподроме в минувшую субботу состоялось празднование Науруза - Нового года в иранской и тюркской традиции.



Специально для гостей праздника на площадке Ханского двора национально-культурные автономии, входящие в состав Ассамблеи народов Татарстана, подготовили обширную концертную программу, показав все разнообразие национальных традиций и культур. Три часа длились выступления творческих коллективов, чьи песни и танцы знакомили собравшихся с культурными особенностями каждого из тюркских народов.

«Этот праздник символизирует древние традиции и обычаи многих восточных народов, утверждает общечеловеческие ценности, гуманизм, миролюбие и духовную, нравственную чистоту. Наша республика уделяет большое внимание укреплению межэтнических связей, воспитанию уважения к другим народам и культурам, развитию культуры в целом. Организация таких торжеств, как празднование Науруза, решает эти задачи. Мы все разные, но едины в общем бережном отношении к традициям наших предков, общем стремлении сохранить мир, дружбу и согласие не только в республике, но и во всей России», - обратилась к собравшимся заместитель министра культуры РТ Гузель Шарипова.

На площади перед ипподромом были расставлены палатки диаспор проживающих в республике народов. В одних палатках были представлены предметы быта разных народов, в других можно было попробовать национальные угощения. Прямо на площади в больших котлах готовился узбекский плов, можно было угоститься кавказским шашлыком и восточными сладостями. Но главными блюдами Науруза являются специальные кушанья: гуджа и сумалак, которые готовят раз в году только к новогоднему столу. Пришедшим на праздник удалось их попробовать.

Также были организованы торговые ряды, где были представлены образцы декоративно-прикладного искусства: украшения, столовые приборы, посуда, изделия из меха и кожи, игрушки, аксессуары и многое другое, сообщает ИА «Татар-информ».

Науруз, или персидский Новый год, - национальный праздник иранских и тюркских народов, один из древнейших в истории человечества. Он отмечается во многих мусульманских странах Западной и Центральной Азии, а также на Кавказе. Суть праздника - торжественная встреча весны, обычно он приходится на день весеннего равноденствия.

Кстати

В сентябре 2009 года Науруз был включен в репрезентативный Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а 23 февраля 2010 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 21 марта Международным днем Науруза.