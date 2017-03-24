Более 20 млн квадратных метров казанских дорог предстоит привести в порядок после зимнего сезона.



На летний режим городские службы перейдут с 15 апреля. Дороги города будут очищены от скопившихся за зиму грязи и мусора. После этого при наступлении теплой погоды проезжая часть будет отмыта шампунем. Такая очистка необходима для того, чтобы полностью смыть с дорог твердый реагент, а также для предотвращения забивания им ливневых систем. Летом дороги будут продолжать мыть только водой. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии города сообщил заместитель руководителя исполкома Казани - председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

В рамках весеннего двухмесячника с 1 апреля по 31 мая планируется привести в порядок более 3800 казанских дворов, 300 га территории парков и скверов, зеленые зоны, детские площадки. В надлежащее состояние будут приведены также светофоры и дорожные знаки. Для очистки дорог летом необходимо будет задействовать 270 единиц техники, в том числе 52 вакуумные и подметально-уборочные машины, а также 109 поливомоечных машин.

- К летнему периоду планируется очистить, отремонтировать и покрасить 130 км ограждений безопасности, более 550 остановочных павильонов, 4 тысячи опор освещения, а также заборы и урны. В преддверии проведения Кубка конфедераций 2017 года уборке города необходимо уделить особое внимание. Просьба подключиться и к горожанам, - отметил Игорь Куляжев.

Показать свою любовь к городу казанцы смогут на традиционном общегородском субботнике. Он пройдет 29 апреля с участием подрядных организаций, работающих в сфере ЖКХ и благоустройства, а также сотрудников городских предприятий.

- Наряду с очисткой дорог с марта начались работы по устранению ям. При низких температурах ямочный ремонт делается из специальной смеси. Так, уже отремонтированы улицы Максимова, Кул Гали, Фучика и некоторые другие, - прокомментировал Игорь Куляжев.

Напомним, в зимний период с городских улиц было вывезено 650 тыс. тонн снега - это около 130 тыс. самосвалов. На 6 снегоплавильных пунктах утилизировано 50 процентов его объема. Остальная часть вывозилась в места временного складирования. Между тем в систему «Народный контроль» поступило около тысячи обращений, касающихся уборки снега. Замечания к работе дорожных служб высказали, в частности, жители поселков Северный, Отары, Малые Дербышки и ж. м. Киндери. Недовольными уборкой внутриквартальных проездов остались жители Приволжского, Ново-Савиновского и Советского районов города. Казанцы жаловались на некачественную или несвоевременную очистку части тротуаров по улицам Зорге, Фучика, Ямашева, Чистопольская, Толстого, Бутлерова, что объясняется нехваткой рабочих дорожных служб и высоким износом уборочной техники. Но горожанам от этого вряд ли станет легче.