С чего начинается весна в городе? С таяния снега и журчания ручьев, скажете вы. Ответ неправильный. Старт весне первыми в городе дают работники коммунального хозяйства, и делают это они за несколько недель до календарной даты.



В этом году уже в середине февраля во время первых оттепелей работники ЖКХ начали скидывать снег с крыш, а работники городских служб принялись за весеннюю стрижку деревьев.

Корреспонденты «Казанских ведомостей» узнали некоторые особенности обрезки городских зеленых насаждений.

На прошлой неделе на деревьях, растущих вдоль проспекта Ямашева, появились «снегири». Конечно, не те красногрудые птицы, которые стайками делают набеги на городские рябинки, набирая жирок перед предстоящим полетом в дальние северные края. Снегирями в народе называют работников организаций благоустройства: они в своих оранжевых жилетках напоминают этих пташек.

Правда, на ветках они не сидят, а для работы используют тяжелую технику в виде подъемников. На открытую площадку забираются по два человека с секаторами на длинных шестах.

- Особого умения не надо, - объясняет премудрости работы один из работников МУП «Городское благоустройство», представившийся Талгатом. - Главное - хороший глазомер, крепкая рука, сила и сноровка.



Требуется на расстоянии определить нужную длину обрезки, постараться одним движением секатора срезать ветку. Ну и не бояться высоты. Случается подниматься на высоту третьего этажа. Те, кто плохо это переносит, работают внизу.

Обрезать ветки с земли - та еще работа. Лезвие секатора хоть и острое, но не всегда получается с первого раза. Силу надо приложить, долгое время стоять, задрав голову вверх.

- В первые дни с непривычки уставал быстро, - признается Дима, которому выпало работать на земле. - Уже через час плечи наливаются усталостью, шея немеет. На следующий день после сна пришлось растирать ее мазью, чтобы размять мышцы. Потом привыкаешь, вливаешься в процесс.

Из сложностей ребята назвали машины, припаркованные вдоль дублирующей проспект внутренней дороги. За несколько дней до стрижки деревьев почти на каждое были вывешены предупредительные плакаты с просьбой не парковать автомобили. Но водители либо не замечают эти белые бумажки, либо откровенно их игнорируют. Парковка - вечная больная тема.

Рабочие и здесь нашли выход. Аккуратно пинают по колесам, чтобы сработала сигнализация, и ждут хозяина. Интересуемся, случались ли конфликты на этой почве.

- Бывало, - говорит Дмитрий. - Но у нас весомых аргументов и крепких рук больше. Куда водитель один против всей бригады? И потом, это ведь для его пользы. Заставляя срабатывать сигнализацию, мы спасаем имущество автолюбителей. Представьте, что будет, если крупная ветка упадет на капот машины.

В Казани за деревьями и кустарниками следят две организации - МУП «Горводзеленхоз» и МУП «Городское благоустройство». Первое предприятие отвечает за городские парки, скверы, а также за насаждения в Вахитовском и Приволжском районах. «Городское благоустройство» в ответе за деревья в остальных районах и те, что растут вдоль городских магистралей.

Некоторые казанцы недовольны тем, что у деревьев порой не просто выстригают веточки, а спиливают достаточно крупные стволы. Специалисты же утверждают, что для этого есть веские основания. В условиях мегаполиса выросшие деревья могут повредить линии электропередачи, закрыть обзор на оживленном городском перекрестке. Не исключается и эстетика городских улиц. Зеленые насаждения должны соответствовать ландшафтной архитектуре того или иного района.