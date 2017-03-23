Хоккеисты ярославского «Локомотива» второй раз в финале конференции «Запад» в противостоянии с питерским СКА уступил в овертайме – 1:2, и серьезно «подвис» в серии – 0-3.

А счастье было так возможно. Счет был открыт при игре в равных составах за две с половиной минуты до первого перерыва.

Второй период запомнился массовой дракой с участием шести хоккеистов, да заменой Коскинена в воротах СКА на Шестеркина – финн получил растяжение паха.

А вот СКА это не смутило, и в большинстве за восемь минут до конца третьего периода Никита Гусев сравнял счет – 1:1.

А на 6-й минуте овертайма бросок Барабанова, до этого не забивавшего 37 матчей подряд, принес победу СКА. Следующий матч в Ярославле – 29 марта: он может стать последним в серии.