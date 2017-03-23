Баскетболисты казанского УНИКСа наконец-то победили – путь и не самого грозного соперника, но после длительной череды поражений сам факт победы крайне важен.

Две четверти саратовский «Автодор» отчаянно сопротивлялся, но мастерства и скамейки все же не хватило «Автодору» - 95:83 (22:20, 28:25, 20:18, 25:20). Блистательный матч провел Артем Параховский, набравший 30 очков +10 подборов – феноменальный результат для центрового. 23 очка набрал Кит Лэнгфорд.

Свой следующий матч УНИКС проведет в рамках Евролиги в Белграде против «Црвены Звезды» 31 марта.