Республиканские детские сады ждет горячее лето: будет капремонт

В 2017 году в Татарстане капитально отремонтируют почти 150 объектов образования на общую сумму свыше 2,5 млрд. рублей. Об этом сегодня сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

Хотя пятилетняя программа капремонта школ в этом году завершилась, все же в общеобразовательных учреждениях, достигших в этом году 30 летнего возраста со дня постройки, ремонт начнется. По республике таковых набралось 29 средних школ, 7 коррекционных. Основное направление в этом и последующих годах на дошкольные учреждения. В 2017 году планируется в 110 детских садах провести комплексный капитальный ремонт.

Раиля МУТЫГУЛЛИНА

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