С середины 70-х годов прошлого века в мире началась вторая волна потепления.

Средняя годовая температура воздуха с этих пор стала повышаться со скоростью 0,54 градуса в 10 лет. То есть каждые сто лет будет теплее на 5,4 градуса. В Татарстане в прошлом году среднегодовая температура превысила климатическую норму на 1,9 градусов. Температуры лета 2016 года оказались выше нормы на 5 градусов. Март этого года также выдался аномально теплым. Обо всем этом журналистам рассказали на ежегодной пресс-конференции, приуроченной к Всемирному метеорологическому дню.

Подробнее читайте в ближайших номерах «КВ».