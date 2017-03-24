Победители конкурса будут награждены дипломами и памятными призами, получат возможность пройти практику в ФАС России и ее территориальных органах.

Федеральная антимонопольная служба России призывает татарстанских школьников, студентов и магистрантов принять участие во II Всероссийской олимпиаде по антимонопольному регулированию.

Принять участие в олимпиаде для школьников могут учащиеся 11-х (выпускных) классов образовательных учреждений Российской Федерации, представившие индивидуальные письменные работы по одной из предложенных тем: «Роль конкуренции в рыночной экономике», «Основные этапы развития антимонопольного законодательства в России», «Социальная опасность согласованных действий участников торгов при заключении государственных контрактов», «Роль сотрудничества конкурентных ведомств мира в развитии конкуренции», «Импортозамещение: pro et contra» и ряд других.

Результаты олимпиады учитываются при поступлении в высшие учебные заведения, участвующие в ее проведении совместно с ФАС. Отправить заявку на участие и работу можно на официальном сайте олимпиады: http://schoololympiad.fas.gov.ru/.

К участию во всероссийском конкурсе эссе «Точка роста» приглашаются студенты и магистранты учреждений среднего и высшего профессионального образования в возрасте до 23 лет с письменной индивидуальной работой.

В соответствии с положением конкурса каждый участник получит в электронном виде сертификат. Преподаватели и учебные заведения, чьи учащиеся направят более десяти работ для участия в конкурсе, получат благодарственное письмо ФАС России. Победители будут награждены дипломами и памятными призами, а также получат возможность пройти практику в ФАС и ее территориальных органах.

Сроки проведения конкурсов продлены до 15 апреля.