«Ак Барс» провел второй матч в полуфинале розыгрыша Кубка Гагарина.

В первом периоде казанцы пропустили гол в свои ворота уже на первых минутах – Тимкин преуспел на добивании. В дальнейшем «Ак Барс» выдержал две минуты в меньшинстве, и имел ряд голевых моментов – так, миллиметров не хватило Малыхину, чтобы «загнуть» шайбу из-за ворот. К тому же травму получил Лукоянов – 1:0 к первому перерыву.

Весь второй период «Ак Барс» доминировал, и даже четырехминутный штраф отыграл легко, но 31–й минуте забили хозяева - в свой день рождения отличился Данис Зарипов – 2:0.

Казанцы пошли вперед большими силами, но забить не сумели, правда, заработали себе большинство на последних секундах 40-й минуте матча.

Весь третий период казанцы атаковали, но и играли в меньшинстве.

В итоге счет так и остался 2:0 в пользу «Металлурга». Таким же стал и счет в серии, которая переезжает в Казань.