За последние три года в городе на 36 процентов снизилось количество несанкционированных свалок.

Соблюдаются ли правила благоустройства в городе проверяли этой зимой сотрудники Управления административно-технической инспекции. В результате были возбуждены административные дела по 334 нарушениям. Более 60 процентов из них на коммерческие предприятия. Также были составлены материалы за ненадлежащую уборку снега с крыш. Об этом на деловом понедельнике в мэрии города сообщил начальник Упралвения административно-технической инспекции Альфир Шамсутдинов.