29 апреля в Казани пройдет общегородской субботник, в котором примут участие сотрудники предприятий и другие неравнодушные граждане.

С 1 апреля по 31 мая планируется очистить более 3800 казанских дворов, 300 га территории парков и скверов, а также зеленые зоны, светофоры, дорожные знаки, фасады зданий и детские площадки. Об этом на деловом понедельнике в мэрии города сообщил заместитель руководителя Исполкома Казани Игорь Куляжев.

В городе будет выполнен ремонт и покраска ограждений безопасности, опор освещения, заборов, урн, остановочных павильонов. В уборке мусора призывают принять участие и горожан.